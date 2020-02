Segre: più facile negare che ammettere

(ANSA) - MILANO, 11 FEB - "Quelli che negano, i negazionisti di oggi e che negheranno sempre man mano che le voci come la mia si spegneranno, avranno un gran successo. Perché è più facile negare che tutto questo sia avvenuto che ammettere che l'uomo può arrivare a commettere cose indicibili. E se le cose che sono avvenute sono indicibili allora è più facile negarle". È la riflessione della senatrice Liliana Segre, in un passaggio della sua testimonianza di ex deportata davanti ai consiglieri regionali della Lombardia. Al suo ingresso nell'aula del Pirellone Liliana Segre è stata accolta da un applauso e dai consiglieri in piedi.