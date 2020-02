S.Valentino: esperto, terme per intimità

(ANSA) - MILANO, 11 FEB - La maggior parte delle coppie per San Valentino vorrebbe intimità e romanticismo. In a bottle (www.inabottle.it) ha realizzato uno studio su 300 coppie italiane analizzando l'attività online a partire dai social network.

Il 49% di queste, in considerazione che San Valentino quest'anno cade di venerdì, ha pensato a un week-end alle terme.

Un modo per il 66% di trascorrere dei giorni tra intimità e romanticismo e per oltre la metà (51%) di evadere dallo stress della routine quotidiana. "Le terme - conferma Andrea Ronconi psicologo, sessuologo e psicoterapeuta di coppia - potrebbero essere un contesto potenzialmente facilitante, non soltanto per le coppie insieme da tanti anni, ma anche per tutte quelle nate da poco tempo o in via di sviluppo. Esse, inoltre, si rivelano particolarmente utili per la comunicazione empatica e per ristabilire quell'intimità che ha risentito della routine quotidiana".