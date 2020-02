Inter: De Vrij, siamo convinti della nostra forza

(ANSA) - MILANO, 11 FEB - ''Siamo convinti della nostra forza, non rimonti una gara come quella del derby se non ce l'hai, ma dobbiamo mostrarla ogni settimana. E c'è il Napoli mercoledì'': Stefan De Vrij, al giornale olandese AD Sportwerald, spiega quanto la vittoria sul Milan abbia dato all'Inter una nuova consapevolezza nella corsa scudetto. ''Siamo in tre a lottare duramente ora per lo scudetto, la trasferta a Roma domenica è una di quelle partite che un calciatore vorrebbe sempre giocare'', finora De Vrij contro la sua ex squadra non ha mai giocato ma domenica sarà la giusta occasione per riaffrontare i biancocelesti da ex. (ANSA).