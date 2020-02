2 fratelli e un sogno in Emotional color

(ANSA) - MILANO, 11 FEB - "Ecco più o meno succede sempre cosi. Leo che spara colori ovunque e io che vengo mirato come bersaglio al posto dei quadri": è così, con leggerezza e ironia, che Simone Manfreda racconta il rapporto speciale costruito con il fratello minore Leonardo, 16 anni, disabile dalla nascita, grazie a un'idea avuta un anno fa, che oggi si chiama 'Emotional color'.

Cercando un modo per comunicare con Leo, Simone ha ricoperto il salotto di casa di teli di plastica e ha messo a disposizione del fratello tempere colorate e tele bianche sui cui dipingere con un unico obiettivo: "Leonardo, divertiti". E, dalle foto che i due postano su Facebook e Instagram, è evidente che l'obiettivo è stato raggiunto. Domani, Leonardo e Simone si esibiranno in una performance dal vivo, a Milano, per raccogliere fondi per il centro per ragazzi con disabilità, che frequenta Leonardo, ma anche per realizzare un sogno: far nascere uno spazio dove lasciare esprimere i ragazzi in libertà.