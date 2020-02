Nba: Gallinari è un tornado, ma non basta a Oklahoma

(ANSA) - ROMA, FEB 10 - Bojan Bogdanovic regala la vittoria agli Utah Jazz (114-133) sul campo degli Houston Rockets, ai quali non bastano le ottime prove di Westbrook e Harden.

Successo in trasferta anche per i Los Angeles Clippers (133-92) sul campo dei Cleveland Cavaliers, che incassano il peggior ko casalingo della propria storia. I Philadelphia 76ers battono i Chicago Bulls per 118-111 e i Memphis Grizzliers fanno lo stesso, ma in trasferta, contro i Washington Wiuzards (106-99).

Spettacolo, divertimento e una valanga di punti fra gli Atlanta Hawks e i New York Knicks: alla fine s'impongono i georgiani per 140-135.

I Portland Trail Blazers piegano per 115-109 i Miami Heat, che hanno ritrovato Andre Iquodala, ma non sono riusciti a evitare il terzo tracollo consecutivo. Sconfitto Danilo Gallinari in casa: Oklahoma City, infatti, ha dovuto cedere ai Thunder Boston Celtic per 112-111. L'azzurro è riuscito a totalizzare 24 punti, risultando il miglior marcatore di squadra insieme a Shai Gilgeous-Alexander, ma non è bastato. (ANSA).