Un morto e tre feriti in auto ribaltata

(ANSA) - MILANO, 9 FEB - Un ventisettenne è morto stamani intorno alla 5 mentre altri tre giovani sono rimasti feriti nel ribaltamento di un'auto a a Rogno, in provincia di Bergamo,. Tra i feriti, come riferito dal 118, il più grave è un ragazzo di 18 anni che ha subito un trauma cranico ed è stato trasportato in elicottero agli Spedali civili di Brescia. Meno preoccupanti le condizioni di un ventunenne e di un ventenne ricoverati a Esine (Bergamo).