Inter-Milan: Pioli lancia Ibra titolare, Eriksen out

(ANSA) - MILANO, 09 FEB - C'è Zlatan Ibrahimovic nella formazione titolare del Milan per il derby contro l'Inter di stasera a San Siro. Lo svedese, come annunciato, parte così dal primo minuto nonostante i problemi al polpaccio che lo hanno costretto ad allenarsi a parte durante la settimana. Ibra, che sarà schierato da unica punta con Calhanoglu a supporto in un 4-4-1-1, torna a disputare un derby per la prima volta dal 6 maggio 2012, quando, in maglia rossonera, segnò una doppietta nella vittoria interista per 4-2. Sorpresa invece nella formazione dell'Inter, con Antonio Conte che sceglie Vecino a centrocampo lasciando in panchina Christian Eriksen. Out Handanovic per l'infrazione al mignolo della mano sinistra, in porta è confermato Padelli, mentre in attacco sarà Sanchez a sostituire lo squalificato Lautaro Martinez accanto a Lukaku nel classico 3-5-2 di Conte. (ANSA).