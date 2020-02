Calcio: Curva Milan, liberiamo Chico Forti

(ANSA) - MILANO, 09 FEB - ''Che sia la battaglia di tutti, che sia la battaglia di un popolo e di una nazione. Liberiamo Chico Forti'', la Curva Sud del Milan durante il derby di Milano ripropone l'appello per la liberazione di Forti detenuto da vent'anni in un carcere di massima sicurezza negli Stati Uniti e condannato all'ergastolo per l'omicidio in Florida di Dale Pike.

Gli ultras rossoneri avevano già esposto uno striscione in favore della scarcerazione di Forti nel match contro il Verona di domenica scorsa. (ANSA).