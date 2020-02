Sky: A Milano ZeroZeroZero store oggetti 'narcotrafficanti'

(ANSA) - ROMA, 08 FEB - Per i narcotrafficanti risolvere i problemi di trasporto è la sfida imprenditoriale più pressante», così scriveva Roberto Saviano nel suo libro ZeroZeroZero edito da Feltrinelli. E per far fronte a questi problemi "logistici", l'inventiva supera spesso ogni aspettativa.

Uno dei metodi più usati dai trafficanti è infatti l'utilizzo di oggetti comunissimi, disponibili in tutte le nostre case, dove poter nascondere la cocaina e provare a farla franca.

Per vedere da vicino come questi oggetti insospettabili possono diventare loro malgrado strumenti della criminalità, sabato 8 (dalle 10.30 alle 19.30) e domenica 9 febbraio (dalle 10.30 alle 18.00) sarà possibile visitare in largo Carrobbio a Milano lo "ZeroZeroZero Store", uno speciale "temporary store" dove niente è in vendita e dove si potrà scoprire qualcosa in più su uno dei traffici illeciti più diffusi al mondo.

L'attività è legata al lancio della nuova serie Sky Original ZeroZeroZero, dal 14 febbraio Sky Atlantic e NOW TV, creata da Stefano Sollima, Leonardo Fasoli e Mauricio Katz, e tratta dall'omonimo libro di Roberto Saviano. Una serie action drammatica che racconta il percorso della merce più distribuita al mondo, da chi la vende a chi l'acquista, passando per gli intermediari, coloro che muovono il carico, tutti connessi dal filo conduttore del traffico mondiale. Al centro della storia di ZeroZeroZero si trovano sistemi criminali e familiari diversi tra loro ma ugualmente violenti e assetati di potere: i cartelli messicani, la 'Ndrangheta e uomini d'affari americani corrotti, che si contendono tutti la supremazia delle rotte della cocaina.