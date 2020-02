Sindaco, non sarà ultimo derby a S. Siro

(ANSA) - MILANO, 08 FEB - "E' impossibile che" quello di domani tra Inter e Milan "sia il derby d'addio". Così il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha risposto ai giornalisti che gli hanno chiesto, a margine della colazione con i cittadini, se quello che ospiterà domani San Siro sarà l'ultimo derby milanese, visto che le squadre sono in trattativa con il Comune per realizzare un nuovo stadio.

"Comunque i tempi saranno molto lunghi, quindi mi sentirei di escluderlo. Il Meazza sicuramente per un po' di anni ospiterà altri derby. Poi vedremo", ha concluso.