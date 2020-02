Movida Milano, arrestati 4 borseggiatori

(ANSA) - MILANO, 8 FEB - Gli agenti del Commissariato Garibaldi Venezia della Questura di Milano, nell'ambito di controlli in Corso Como e nelle vie vicine, hanno arrestato quattro ragazzi marocchini, di cui due minorenni, che borseggiavano i frequentatori dei locali della zona tra le più note della Movida.

I poliziotti hanno colto in flagranza i quattro mentre tentavano di borseggiare un ragazzo e li hanno bloccati. Altre vittime, tra cui alcune ragazze, si sono avvicinate agli agenti per denunciare i borseggi subiti poco prima sempre dai quattro.

A uno degli arrestati sono stati trovati sei orecchini rubati e uno smartphone, riconsegnato al proprietario.