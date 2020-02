Milan: frattura al piede destro, lungo stop per Krunic

(ANSA) - MILANO, 08 FEB - Lungo stop per Rade Krunic. Il centrocampista bosniaco del Milan ha rimediato "una frattura da stress del terzo osso metatarsale del piede destro". Il giocatore, informa il club rossonero in una nota, non sarà operato ed "effettuerà un ulteriore controllo radiografico fra 1 mese". (ANSA).