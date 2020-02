Coronavirus: Sala a Chinatown

(ANSA) - MILANO, 8 FEB - Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha organizzato la tradizionale colazione del sabato mattina con i cittadini in via Sarpi, nella Chinatown della città, al Centro culturale cinese. Un modo "per portare la nostra solidarietà" ai cittadini e commercianti cinesi che risentono, anche economicamente, della psicosi del Coronavirus.

"Noi oggi dobbiamo sentirci parte di una comunità - ha detto Sala -. Questa storia del Coronavirus ci insegna che la comunità è planetaria e quello che succede si riverbera fino alle città, ai quartieri, questo non possiamo rifiutarlo. Le persone e le merci si muovono per il mondo e questa è una realtà che la politica deve governare, non deve inventarne una falsa o girarsi dall'altra parte".

Sala ha ricordato la solidarietà della comunità cinese di Milano in occasione del terremoto che ha colpito il centro Italia e la città di Amatrice, "sono arrivati da me con 80 mila euro".