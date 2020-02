Coronavirus, a Mantova 'tutela' a cinesi

(ANSA) - MILANO, 8 FEB - Contro l'allarmismo provocato dal diffondersi del coronavirus, il questore di Mantova Paolo Sartori ha emesso un' ordinanza che dispone attività di prevenzione "a tutela - rende noto la Questura - di obiettivi e interessi" della comunità' cinese , che potrebbero essere "oggetto di infondate ed ingiustificabili azioni illecite" oppure di "iniziative estemporanee di contenuto discriminatorio finalizzate ad ingenerare allarmismo privo di fondamento". L'ordinanza, inoltre, punta a sensibilizzare le forze di polizia presenti sul territorio e i sindaci, con le rispettive polizie locali, di adoperarsi per la "tutela della pace sociale e della tranquillità' dei cittadini" con l'obiettivo di "garantire tutti i livelli di sicurezza necessari per prevenire l'insorgere di forme di conflittualità' sociale nei confronti dei cittadini cinesi" presenti in provincia di Mantova.