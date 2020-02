Brescia: Lopez, poche parole, voglio i fatti

(ANSA) - BRESCIA, 08 FEB - "Non penso servano tante parole o che servano troppe riunioni: io parlo poco e quello che ho chiesto voglio che i miei ragazzi dimostrino di averlo capito attraverso i fatti. La situazione e' difficile, ma io ho fiducia perche' questa squadra ha qualità". Così Diego Lopez, salito in sella al Brescia a metà settimana e la cui presentazione ufficiale coincide con la vigilia del debutto con l'Udinese ("squadra ben messa fisicamente che lotta su ogni pallone: i risultati non rispecchiano il suo vero valore"). Lopez ha le idee chiare: "Occorre lavorare molto sull'attenzione e trovare il modo per mettere gli attaccanti nelle migliori condizioni di rendere. Ad esempio Balotelli va cercato di più e meglio. Così come occorre difendere meglio, fare qualcosa di diverso in fase di non possesso. Bisogna poi avere sempre il coraggio di andare a giocarsela e rimanere tutti uniti. occorre dare il massimo e se la squadra lo fa, può ottenere risultati. Fin quei è mancato poco, ma allo stesso tempo tantissimo per fare i risultati".

(ANSA).