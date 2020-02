alimentalamore al Castello Sforzesco

(ANSA) - MILANO, 8 FEB - Uno scatto d'autore per fotografare l'amore tra l'animale e il suo 'umano', al Castello Sforzesco.

Oggi e domani si rinnova, a Milano, il consueto appuntamento con #alimentalamore, set fotografico "per celebrare San Valentino in compagnia del tuo amico più fedele". L'evento, patrocinato dal Comune, si svolge nella cornice del Portico dell'Elefante "e darà la possibilità a tutti coloro che lo desiderano - spiegano gli organizzatori - di farsi ritrarre con il proprio pet da Silvia Amodio, giornalista e fotografa che da anni esplora la relazione tra l'uomo e gli animali". Per prendere parte all'evento non serve alcuna prenotazione, basta presentarsi.