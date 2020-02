Fontana: 'Lombardia combatte bullismo'

(ANSA) - MILANO, 7 FEB - "Il bullismo va contrastato in ogni sua forma. Noi, come Regione Lombardia, destiniamo diversi fondi per iniziative mirate alla prevenzione e alla repressione. Oltre che per la tutela di chi è vittima di questo triste fenomeno. Il primo messaggio per dire 'Stop al bullismo' deve però arrivare dalle famiglie e dai comportamenti quotidiani di tutti noi". Il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, lo sottolinea in una nota in occasione della Giornata nazionale contro il bullismo e cyber-bullismo 2020.

Sul tema è intervenuto anche il sindaco di Milano Giuseppe Sala: "Scegliete la via del rispetto e dell'amicizia" ha scritto su Facebook rivolgendosi ai ragazzi. "I bulli non mi sono mai piaciuti. Se la prendono con il più debole, ma solo perché possono farlo in gruppo ed essere riconosciuti come quelli più forti, i vincenti. Ma invece sono dei veri perdenti, perché mancano di coraggio, lealtà e cuore".