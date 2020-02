Eriksen: 'Chi vince il derby? L'Inter'

(ANSA) - MILANO, 7 FEB - "Chi vince il derby? L'Inter": è la risposta a bruciapelo di Christian Eriksen, intervistato sul portale YouTube del club nerazzurro, per far conoscere ai tifosi interisti passioni e preferenze del centrocampista danese. Dalle preferenze per i dolci e le serate in casa, all'allergia a cani e gatti, poi il desiderio di rigiocare la finale di Champions persa con il Tottenham e la certezza: "È più forte l'Eriksen della realtà piuttosto che quello dei videogiochi".