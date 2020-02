Console cinese: 'Riattivare voli diretti'

(ANSA) - MILANO, 7 FEB - "Facciamo un appello forte perché i voli e i collegamenti diretti da e per la Cina tornino a essere effettuati per risolvere la situazione che vede molti turisti cinesi bloccati qui e per recuperare la collaborazione fra i due Paesi. L'epidemia sarà sicuramente sconfitta". E' quanto dichiarato dal console generale della Repubblica popolare cinese, Song Xuefeng, a Milano, durante un incontro nel cuore della Chinatown locale con il governatore della Lombardia, Attilio Fontana.

"Ringrazio il presidente Fontana, in questi giorni molti politici sono venuti qui a Chinatown a dare sostegno alla comunità cinese - ha spiegato il console -. Adesso la situazione sta migliorando e il tasso delle guarigioni sta crescendo. Anche gli sforzi cinesi hanno impedito che l'epidemia si diffondesse oltre i confini cinesi. Abbiamo bisogno di medici e di amicizia per prevenire e controllare questa epidemia invece di pregiudizi e paura. La comunità cinese qui ama la Cina e l'Italia".