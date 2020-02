Treno deragliato: trovato altro cadavere

(ANSA) - MILANO, 6 FEB - E' stato trovato un secondo deceduto sul sito del deragliamento del treno Av avvenuto nel Lodigiano.

Lo anticipano fonti delle forze dell'ordine operanti sul posto.

Si tratta, come per la prima vittima, di un ferroviere. Quanto ai feriti, l'unico in condizioni più gravi rispetto agli altri coinvolti, inviati in codice verde o giallo, è un pulitore delle ferrovie, quelli che si trovano generalmente a bordo dei treni Av a disposizione dei passeggeri. L'uomo, secondo quanto riferito dalle forze dell'ordine sul posto, non sarebbe comunque in pericolo di vita. Anche le due vittime accertate, al momento, sono personale delle ferrovie.