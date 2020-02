Theyskens nuovo direttore creativo Azzaro

(ANSA) - MILANO, 06 FEB - Olivier Theyskens è il nuovo direttore creativo della maison Azzaro. La nomina del designer franco belga è annunciata dallo stesso brand, che spiega che si occuperà delle collezioni per lui e per lei portando in rue du Faubourg Saint-Honoré la sua visione moderna e la sua sensibilità alla silhouette Azzaro. La prima collezione disegnata per la maison sarà presentata durante l'Haute Couture Week di Parigi del prossimo luglio.

"Loris Azzaro - commenta Theyskens - ha lasciato un'eredità considerevole e molto stimolante. Sono emozionato, entusiasta e onorato di avere l'opportunità di portare la mia visione in questa leggendaria, iconoclasta Casa, per la quale la libertà e il piacere rimangono valori fondanti sempre attuali. Vorrei portare avanti questo universo atipico attraverso le mie collezioni, infondendovi la mia prospettiva". (ANSA).