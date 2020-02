Mostre: a Milano de La Tour, il Caravaggio francese

(ANSA) - MILANO, 06 FEB - Un artista enigmatico, che ritrae angeli presi dal popolo, santi senza aureola né attributi iconografici, e che predilige soggetti presi dalla strada, come i mendicanti, dipingendo in generale gente di basso rango più che modelli storici o personaggi altolocati. E' il 'Caravaggio francese' Georges de La Tour (1593-1652), cui Milano dedica una grande mostra che apre domani a Palazzo Reale.

"Georges de La Tour. L'Europa della luce" nasce dalla rete di collaborazioni tra Palazzo Reale e 28 istituzioni internazionali. Un'esposizione unica - viene sottolineato - considerato che in Italia non è conservata nessuna opera di La Tour e sono circa 40 le opere certamente attribuite all'artista, di cui in mostra ne sono esposte 15 (più una attribuita).

I pochi quadri riconosciuti come autografi sono perlopiù di piccolo o medio formato, intimi, privi di sfondo paesaggistico, notturni. Le sue tracce, e quelle della sua opera, si persero durante tutto il XVIII e XIX secolo, ma i suoi lavori vennero riscoperti e catalogati dalla critica del Novecento. (ANSA).