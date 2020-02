Da McDonald's Italia e Ferrero McCrunchy Bread con Nutella

(ANSA) - MILANO, 05 FEB - La merenda con pane e Nutella da ora si può fare anche fuori casa, grazie alla partnership tra McDonald's Italia e Ferrero. In occasione del World Nutella Day è stato lanciato in anteprima a Milano, Roma, Bari e Napoli il McCrunchy Bread con Nutella, il pane e Nutella che si potrà trovare dal 12 febbraio in tutti i 600 ristoranti McDonald's d'Italia.

Il nuovo panino nasce all'insegna della semplicità: solo pane e Nutella, preparato al momento e servito caldo. Il 5 febbraio nella giornata mondiale dedicata ai fan della Nutella, in quattro ristoranti McDonald's a Milano (Piazza Duomo), Roma (Piazza di Spagna), Napoli (Via Merliani) e Bari (Corso Vittorio Emanuele) moltissime persone hanno potuto provarlo in anteprima.

In un'ora ne sono stati consumati 1.000 a Milano, 600 a Roma, 400 a Bari e 500 a Napoli.

"Lavorare con un'azienda come Ferrero è stato per noi entusiasmante - ha detto Mario Federico, amministratore delegato di McDonald's Italia -. Quello che presentiamo oggi è un prodotto permanente che rimarrà, a partire dal 12 febbraio ci sarà in tutti e 600 i nostri ristoranti e ricordiamoci che noi serviamo 1 milione di persone al giorno".

Sono oltre 6 milioni i panini che McDonald's stima di vendere in un anno e non è escluso che il McCrunchy Bread con Nutella possa trovare "la sua strada" dopo l'Italia "in tanti Paesi europei ma anche nel mondo", ha aggiunto Federico.

Pane e Nutella "è uno degli abbinamenti più tipici delle colazioni e delle merende degli italiani. Qualcosa di semplice e per tutti. Qualcosa con cui siamo cresciuti e che ci ha accompagnato nella nostra vita. - ha commentato Alessandro d'Este, amministratore delegato di Ferrero Commerciale Italia -.

Qualcosa a cui sono legati momenti di gioia, famiglia e condivisione. Con McDonald's abbiamo pensato a come rendere possibile a tutti coloro che amano questo semplice alimento di non dovervi rinunciare solo perché sono fuori casa".

Dopo l'anteprima l'appuntamento è per il 14 febbraio, giorno di San Valentino: il McCrunchy Bread con Nutella sarà disponibile per tutto il giorno a un prezzo speciale e dalle 15 alle 17 in omaggio a chi si presenta in coppia in tutti i McDonald's italiani. (ANSA).