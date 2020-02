Sanzioni a San Donato per vicenda libici

(ANSA) - MILANO, 04 FEB - Il gruppo ospedaliero San Donato sarà sanzionato per la vicenda dei miliziani libici curati nei posti accreditati col servizio sanitario nazionale, per "la mancata preventiva autorizzazione a modificare l'assetto accreditato e a contratto". Lo ha confermato l'assessore regionale al Welfare Giulio Gallera, rispondendo in Consiglio regionale a una interrogazione del Pd.

"Dopo le verifiche presso la struttura Irccs San Donato, l'Ats Città Metropolitana di Milano ha proceduto poi con la stessa attività di controllo che è stata replicata in data 27 gennaio 2020 presso l'Irccs Ospedale San Raffaele e Ville Turro.

Al momento dei sopralluoghi, i pazienti ricoverati, come affermato dai legali rappresentanti degli enti vigilati, in base ad accordi con l'ambasciata libica, erano tutti in regime di solvenza" ha riferito Gallera ripercorrendo le fasi della vicenda.