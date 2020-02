Paladino e Mazzantini per calendario cc

(ANSA) - MILANO, 4 FEB - Apre domani alle Gallerie d'Italia di Intesa Sanpaolo la mostra itinerante 'Gli Eroi del quotidiano. Mimmo Paladino per l'Arma dei Carabinieri', realizzata dall'Arma dei Carabinieri per presentare l'edizione 2020 del Calendario dei Carabinieri, nato dalla collaborazione dell'artista Mimmo Paladino per l'illustrazione delle tavole e della scrittrice Margaret Mazzantini per i testi.

Il Calendario è nato da 12 storie autentiche raccolte da altrettante segnalazioni pervenute alla sala operativa dell'Arma che i Carabinieri hanno raccontato a Margaret Mazzantini.

Sulla base dei testi creati dalla Mazzantini, Mimmo Paladino ha creato 12 tavole originali che raccontano quanto scritto.