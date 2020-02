Milan: Boban, Ibra gioca derby? Credo proprio di sì

(ANSA) - MILANO, 04 FEB - "Ibrahimovic ci sarà nel derby contro l'Inter? Credo proprio di sì. In realtà voleva giocare già contro il Verona, ma è stato fermato per precauzione". Lo ha detto Zvonimir Boban, Chief Football Officer del Milan, durante la consegna del premio "Amico dei bambini, un esempio per loro" per il 16º torneo "Amici dei bambini". "Il derby è sempre particolare, noi non siamo ancora definiti del tutto ma siamo cresciuti e l'impatto di Ibra c'è stato", ha aggiunto. (ANSA).