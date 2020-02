Klinsmann: "Piatek punta completa, può essere da esempio"

(ANSA) - ROMA, 04 FEB - "Krzysztof Piatek è un attaccante di grande qualità, completo, che ha un solo obiettivo quando è in campo: il gol". Juergen Klinsmann non usa tanti giri di parole per enfatizzare l'arrivo del polacco dal Milan durante il mercato invernale. L'allenatore dell'Hertha Berlino ha parlato in conferenza stampa, alla vigilia della sfida della Coppa di Germania contro lo Schalke 04, e ha sottolineato come Piatek risponda al profilo di giocatore che serviva alla nostra squadra".

"L'ho seguito, sapevo cosa stava passando al Milan, poi lo scenario è cambiato - le parole dell'ex attaccante tedesco, campione del mondo con la propria Nazionale al torneo di Italia '90 -. Con noi, entrando in campo, ha dato il buon esempio, perché ha subito rubato il pallone a un avversario: può essere un guida e un esempio per i più giovani. Ha lavorato tanto e si vede". (ANSA).