Inter: Sensi, voglio arrivare al 100% per il derby

(ANSA) - MILANO, 04 FEB - "Sto bene, sto lavorando per arrivare al cento per cento al derby. Valuteremo giorno per giorno. Mi allenerò e farò tutto quello che devo fare per essere pronto". Il centrocampista dell'Inter Stefano Sensi punta alla sfida al Milan di domenica. Non al meglio e assente in Coppa Italia e a Udine, Sensi vuole tornare in campo per dare il suo contributo soprattutto ora che con l'arrivo di Eriksen, Conte ha più alternative nel reparto. "Sicuramente Eriksen ci dà quel qualcosa in più - spiega a Sky - perché è al top da anni, ora si dovrà ambientare. Si è unito a noi, ci parliamo, sul campo sta facendo vedere le sue qualità. Sicuramente ci può dare una mano, farci fare fare il salto".

Il centrocampista racconta anche la carica di Antonio Conte nella settimana del derby: "Il mister è sempre carico, indipendentemente dall'avversario. Ora è tranquillo ma, a parte gli scherzi, ci dà sempre carica ed entusiasmo". Il Milan con Ibra è un avversario sicuramente più pericoloso: "Più che paura, bisogna stare attenti perché è un campione che ha alzato la concentrazione del Milan. Noi abbiamo entusiasmo, stiamo preparando la gara come tutte le altre, poi è ovvio che il derby sia una gara a sé. Si vince con il cuore, ce la metteremo tutta". (ANSA).