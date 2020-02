Ilicic è il calciatore del mese di gennaio per l'AIC

(ANSA) - ROMA, 04 FEB - Con la tripletta nel 7-0 dell'Atalanta al Torino, Josip Ilicic ha pareggiato la migliore stagione di sempre dal punto di vista realizzativo (quella del 2015/16 nella quale ha collezionato 13 centri con la maglia della Fiorentina) e ha superato Paolo Rossi come gol totali in Serie A (85). È la quarta tripletta in due anni: solo Messi (sette) e Aguero (sei) hanno fatto meglio. Nel mese di gennaio ha segnato sette gol in cinque partite (sei in quattro, se si considera solo il campionato): anche se in mezzo ci sono due sconfitte e un pareggio è ormai opinione comune che si tratti di uno dei migliori giocatori del campionato.

A gennaio c'è chi ha fatto come o più di lui. Cristiano Ronaldo ha segnato otto gol in cinque partite, ad esempio. Ciro Immobile, invece, sette in sei partite e al momento è in testa alla classifica della Scarpa d'Oro. Ma è stato anche il mese di due terzini atipici, due terzini che sono attaccanti aggiunti: Theo Hernandez ha segnato due gol con un assist, guidando la ripresa del Milan di Pioli, che ha pareggiato una partita e vinto le altre e oggi, è a ridosso della zona Europa League ed è in semifinale di Coppa Italia. Gosens, invece, è semplicemente il difensore ad aver segnato più gol in Europa (otto).

Ma nessuno appare come Ilicic: se è stato votato 'Calciatore del mese AIC' (sui nostri social e su quelli de l'Ultimo Uomo) è finalmente chiaro quanto sia un giocatore completo. È il suo nono anno in Italia ed è al terzo di seguito in cui segna più di 10 gol. (ANSA).