Furgone contro auto in panne, 5 feriti

(ANSA) - MILANO, 4 FEB - Un bambino di un anno, una donna di 39 anni e tre uomini di 39, 43 e 52 sono rimasti feriti nello scontro tra un furgone e un'auto avvenuto ieri sera a Pioltello, sulla strada provinciale 14, nel Milanese. Le persone coinvolte hanno riportato ferite non gravi e sono state trasportate all'ospedale San Raffaele di Milano e in quelli di Melzo e Cernusco.

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, alle 22 di ieri il conducente della vettura si è fermato con l'auto in panne e ha chiesto aiuto al fratello affinché venisse a recuperarlo.

L'uomo è arrivato poco dopo con moglie e figlio. Mentre cercavano di capire il guasto, forse a causa della nebbia, il conducente del furgone ha colpito i due mezzi.