De Zerbi: "Non so se sono pronto per allenare una big"

(ANSA) - MILANO, 04 FEB - "Sono pronto per allenare una big? Non so mai se e quando uno si possa definire pronto. Sono sette anni che alleno, è il quarto in Serie A, forse non puoi mai definirti pronto. A Sassuolo sto bene, mi piace allenare questa squadra. E se domenica battiamo la Spal possiamo puntare in alto". Lo ha detto il tecnico del Sassuolo, Roberto De Zerbi, durante la consegna del premio 'Amico dei bambini, un esempio per loro', per il 16/o torneo omonimo.

Tra i premiati durante l'evento anche il centrocampista dei neroverdi, Manuel Locatelli. "Sto vivendo il migliore momento della mia carriera. Nazionale? È il sogno di ogni bambino, sogno che ho nel cassetto, ma devo rimanere con piedi per terra. Derby di Milano? Auguro di far gol a Calabria, è mio amico", ha concluso l'ex milanista. (ANSA).