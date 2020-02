Coppa di Germania: Piatek non basta, l'Hertha eliminato

(ANSA) - ROMA, 04 FEB - Krzysztof Piatek non basta all'Hertha Berlino. La squadra allenata da Juergen Klinsmann è stata eliminata in Coppa di Germania dallo Schalke 04, dopo la sconfitta per 3-2 subita nei tempi supplementari. Gli ospiti si erano portati sul 2-0 grazie ai gol di Koepke e appunto Piatek, ma sono stati raggiunti da Caligiuri e Harit, quindi superati nei prolungamenti da Raman. Eliminato dalla Coppa di Germania anche il Borussia Dortmund del superbomber Erling Haaland. I gialloneri si sono arresi sul campo del Werder Brema per 3-2 e, proprio Haaland, aveva riportato i 'suoi' sul momentaneo 1-2.

Non è bastato. Fuori dal torneo anche l'ex capolista della Bundesliga: il Lipsia è stato sconfitto per 3-1 a Francoforte dall'Eintracht (inutile il gol del neoacquisto spagnolo Dani Olmo). Fuori anche il Kaiserslautern, ko 5-2 in casa contro il Fortuna Duesseldorf. (ANSA).