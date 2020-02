Brescia: Corini verso l'esonero, in arrivo Diego Lopez

(ANSA) - BRESCIA, 04 FEB - Il Brescia è sul punto di cambiare per la terza volta nella stagione, guida tecnica: sta per essere esonerato per la seconda volta Eugenio Corini per fare spazio in panchina a Diego Lopez che dovrebbe firmare un contratto di due anni e mezzo. Corini era già stato allontanato il 3 novembre e sostituito da Fabio Grosso per poi tornare in sella dopo sole due partite. Soltanto domenica Massimo Cellino aveva rinnovato la fiducia al tecnico della promozione dell'anno scorso. Ieri i primi ripensamenti, oggi l'epilogo. Corini lascia il Brescia ultimo con 15 punti in classifica. Manca solo l'ufficialità.

