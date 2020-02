Boban: "Ibra ha già fatto abbastanza per Milan"

(ANSA) - MILANO, 04 FEB - "Ringrazieremo Ibrahimovic per tutta la vita. Aveva tutto da rischiare, ha già fatto abbastanza e tutto quello che verrà sarà un di più". Lo ha detto Zvonimir Boban, Chief Football Officer del Milan, durante la consegna del premio "Amico dei bambini, un esempio per loro" per il 16º torneo "Amici dei bambini".

"Ibra è un fuoriclasse puro, ha una personalità e una professionalità particolare. Nello spogliatoio è entrato con umiltà, conoscendo la forza d'urto che può avere anche sui giovani, non è era così facile. Lui ha capito l'atmosfera dentro lo spogliatoio, la delicatezza del momento in cui è arrivato", ha aggiunto. (ANSA).