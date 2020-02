Basket: Eurolega, Milano-Berlino 96-102

(ANSA) - MILANO, 04 FEB - Inopinata sconfitta casalinga (96-102) per l'Ax Milano in Eurolega. Contro l'Alba Berlino, ultima in classifica (8-15), l'Olimpia (11-12) lascia per strada una ghiotta occasione di mettere un nuovo e importante mattoncino in chiave Playoff. Davanti all'allenatore dell'Inter, Antonio Conte (ricca la delegazione nerazzurra, con Zanetti, De Vrij, Bastoni, Borja Valero e Godin), la squadra di Messina concede addirittura la tripla cifra di punti agli ospiti (96-102), non riuscendo a portare mai la giusta pressione sugli esterni, dove Eriksson (22, con 4/9 da tre) è chirurgico. La differenza sta tutta lì: l'Alba che chiude sfiorando il 50% dall'arco (10/22), Milano scollina poco oltre il 30% (12/33).

La rimonta questa volta non arriva dopo il mezzo miracolo dal -20 contro il Bayern Monaco: con l'Alba a +13 (75-88 al 33'), Milano ci prova, ma i tentativi di Micov (20) e Rodriguez (13 e 9 assist) sono vani e si fermano al -2 (91-93) prima dell'ultima spallata dei tedeschi. Venerdì l'Olimpia andrà a Barcellona per cercare di recuperare in trasferta quanto perso stasera in casa.

