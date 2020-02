Tre arrestati per droga, anche shaboo

(ANSA) - MILANO, 3 FEB - Tre operazioni dell'Unità Contrasto Stupefacenti della Polizia locale di Milano hanno portato ad altrettanti arresti in flagranza per spaccio di stupefacenti: tra hashish, marijuana e shaboo è stato trovato oltre mezzo chilo di droga.

Un uomo di 34 anni di origine cinese è stato arrestato dopo un appostamento in un palazzo nei pressi di viale Jenner. Dalle perquisizioni dell'appartamento e dell'auto, sono stati trovati oltre 100 grammi di shaboo, 30 grammi di ecstasy, 30 di ketamina utilizzata per il taglio delle sostanze stupefacenti e un bilancino di precisione. Arrestato anche un uomo di origini marocchine in viale Molise, con circa 300 grammi di hashish e un italiano, in zona Lorenteggio, anche in questo caso a seguito di un appostamento. Un uomo italiano di circa 40 anni è stato colto in flagranza mentre vendeva hashish a una ragazza minorenne sulla porta di casa ed è quindi stato portato in carcere.