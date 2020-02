Splash and play, imparare con l'acqua

(ANSA) - ROMA, 3 FEB - Stimolare e migliorare l'apprendimento attraverso delle sessioni basate sull'acqua: è 'Splash and play', il programma ludico-interattivo, rivolto ai piccoli studenti della scuola materna della British School Jakarta, di cui parla In a Bottle (www.inabottle.it) in un focus legato alle nuove metodologie di apprendimento scolastico.

"Questo progetto - ha commentato Shane Nathan, Head of Primary della British School Jakarta - permetterà agli studenti di focalizzarsi su diverse materie ed aree: dalle scienze, alla matematica, passando per la coordinazione fisica e le scoperte in campo sociale ed emozionale. Il divertimento, unito all'interazione con i giochi d'acqua, consentirà agli alunni di non perdere l'interesse per questa tematica e continuare, con il passare degli anni scolastici, ad approfondire questo tipo di esperienza".