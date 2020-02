Contro il cancro i turbanti di S.Vittore

(ANSA) - MILANO, 3 FEB - I nuovi turbanti sono stati confezionati con cotoni provenienti dall'India, ma ogni foulard creato per vestire le donne che lottano contro il cancro, ha colori e disegni per infondere fiducia e speranza. La collezione viene presentata il 4 febbraio, Giornata Mondiale contro il cancro, alle 18,30 nella sede del Consorzio Viale dei Mille, che aiuta le organizzazioni che operano con detenuti o ex detenuti a comunicare l'essenza del lavoro negli istituti di pena.​I turbanti infatti vengono realizzati nella sartoria di San Vittore grazie all'iniziativa 'La vita sotto il turbante – progetto Cristina', in collaborazione tra l'Associazione Go5 - per mano con le donne dell' Istituto Nazionale dei Tumori di Milano e la Cooperativa Alice del carcere milanese.

Nell'incontro viene presentato in anteprima il video 'Io sono qui' girato dal regista Fabio Ilacqua per Go5.