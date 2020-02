Juric: 'Il Verona ha dominato'

(ANSA) - MILANO, 02 FEB - "Abbiamo dominato nella prima parte del primo tempo e della ripresa, abbiamo colpito due pali e creato diverse occasioni da gol. L'espulsione ha cambiato la partita: devo fare i complimenti ai ragazzi". Ivan Juric si rammarica per il pareggio conquistato in 10 uomini a San Siro contro il Milan e spera di arrivare presto a quota 40 punti.

"Noi - aggiunge il tecnico del Verona, a Sky - ci dobbiamo salvare pian piano, siamo concentrati e consapevoli. Siamo ancora lontani dall'obiettivo. Prima ci salviamo, poi parleremo del mio contratto, c'è un'opzione per il rinnovo". Juric commenta anche le cessioni per luglio per Rrahmani e Amrabat: "In settimana c'è stata un po' di tensione ma bisogna capirli, vanno in squadre più forti con contratti milionari. Ma sono ragazzi molto seri e attaccati alla squadra, non ci saranno cali di attenzione". (ANSA).