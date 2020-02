Atalanta distratta, il Genoa la ferma

(ANSA) - BERGAMO, 2 FEB - Il Genoa di Nicola se la gioca a viso aperto in casa dell'Atalanta e riesce a pareggiare 2-2. Per i rossoblù un punto che fa morale in ottica salvezza, per i bergamaschi quarto posto agganciato a pari merito con la Roma, anche se parlare di occasione sciupata è legittimo. I ragazzi di Gasperini sono andati in vantaggio al 12' del primo tempo con Toloi. Il Genoa prima ha pareggiato al 19' con un rigore di Criscito, poi è passato in vantaggio al 33' con un colpo di testa di Sanabria. Al 35' il gol del pari definitivo messo a segno da Ilicic. Alla fine festa con lacrime per l'amato ex nerazzurro Masiello.