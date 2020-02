Smog: prima domenica a piedi di Sala

(ANSA) - MILANO, 01 FEB - Domani a Milano scatta la domenica a piedi per il blocco del traffico deciso dal sindaco, Giuseppe Sala, a causa degli alti livelli di smog che si sono registrati nelle ultime settimane in città. Lo stop alle auto e alle moto sarà in vigore dalle 10 alle 18 su tutto il territorio cittadino ma sono previste delle deroghe.

In particolare, tifosi che domani si recheranno allo stadio per assistere alla partita tra Milan e Verona potranno raggiungere le aree di sosta del Meazza dalle 12 attraverso dei corridoi, in cui sarà escluso il blocco del traffico. Inoltre sono esclusi dal divieto di circolazione i parcheggi di interscambio che si trovano in corrispondenza delle stazioni periferiche del metrò. La domenica a piedi, la prima dell'amministrazione Sala, non piace a tutti però. In segno di protesta per il blocco l'eurodeputata della Lega Silvia Sardone e il commissario cittadino del partito Stefano Bolognini hanno annunciato che gireranno per Milano su un calesse trainato da un cavallo.