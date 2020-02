Milano Unica tessuti e accessori alto di gamma

(ANSA) - MILANO, 01 FEB - I tessuti e gli accessori dell'alto di gamma italiani ed europei, presentati da 477 espositori, sono i protagonisti della 30/ma edizione di Milano Unica che prenderà l'avvio il 4 febbraio nei padiglioni di FieraMilano a Rho. Si tratta di un significativo consolidamento, confermato anche dai numeri delle presenze degli espositori riconducibili al solo Salone Italiano del Tessile che sono 417 (2 in più dell'edizione di Febbraio 2019). Gli espositori europei sono 80 e confermano il dato precedente. Nell'ordine i Paesi più rappresentati sono: Francia, Gran Bretagna, Portogallo e Svizzera. La manifestazione si pone al servizio non solo degli espositori ma di tutti gli operatori del sistema moda italiano e internazionale in un momento nel quale la tessitura italiana ha chiuso in negativo il 2019 pur conservando un attivo della bilancia commerciale che risulta ancora superiore a 2,25 miliardi di euro. (ANSA).