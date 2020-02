Mihajlovic al Dall'Ara per Bologna-Brescia

(ANSA) - BOLOGNA, 01 FEB - Contrordine, Sinisa Mihajlovic sorprende ancora: il tecnico rossoblù, ricoverato lunedì per un ciclo di antivirali, è in arrivo allo stadio Dall'Ara, per la partita in programma alle 15. L'allenatore del Bologna, costretto al trapianto di midollo il 29 ottobre scorso in seguito alla leucemia che si è manifestata a partire da luglio, ha ottenuto l'ok per presenziare alla sfida tra la sua squadra e il Brescia. Il tecnico potrebbe andare in panchina, anche se non è ancora esclusa la soluzione che possa assistere al match da un box chiuso della tribuna. (ANSA).