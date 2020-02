Coronavirus, raccolta fondi a Chinatown

(ANSA) - MILANO, 1 FEB - Una raccolta fondi in solidarietà con il popolo cinese colpito dall'emergenza sanitaria del coronavirus è in corso, stamani, nel quartiere cinese a Milano. L'iniziativa, organizzata da 'Il filo di seta', un magazine interculturale realizzato in collaborazione con l'ambasciata della Repubblica popolare cinese in Italia, e con il contributo dei commercianti sino-milanesi, ha preso avvio intorno alle 10 e proseguirà fino alle 18, con replica domani negli stessi orari.

Chi volesse potrà acquistare "capi d'abbigliamento a un minimo di 5 euro - spiegano dei cartelli - o lasciare un'offerta". Lo stand della raccolta benefica si trova all'incrocio tra via Paolo Sarpi e via Niccolini, storico cuore nevralgico della Chinatown milanese. Sempre domani, un altro appuntamento contro l'allarmismo ingiustificato verso la comunità cinese è stato lanciato dal Pd metropolitano, con una "passeggiata" che partirà alle 19.30 sempre da via Sarpi all'angolo con via Canonica.