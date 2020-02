Conte: "Eriksen gran colpo, ha scelto l'Inter'

(ANSA) - MILANO, 01 FEB - "Eriksen è stato un gran colpo per il club. Era nelle condizioni di scegliere e ha scelto noi. Deve essere motivo di orgoglio. L'Inter viene vista in maniera giusta all'esterno. Non è scontato che un calciatore a fine contratto decidesse di venire qui": lo dice r Antonio Conte alla vigilia della sfida contro l'Udinese. I tre acquisti chiusi dalla società nerazzurra, Young, Eriksen e Moses, arrivano tutti dalla Premier e i risultati ottenuti da Conte col Chelsea possono aver inciso. "Ho vinto due trofei in due anni - ricorda l'allenatore - non è una passeggiata soprattutto per tipo di squadre e di allenatori. Basta pensare che Klopp non ha vinto niente in Inghilterra dopo quattro anni con il Liverpool e Guardiola al primo anno non ha vinto nulla". (ANSA).