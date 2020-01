Virus: conclusi a Malpensa atterraggi da Cina

(ANSA) - MALPENSA (VARESE), 31 GEN - Tutti i voli in arrivo previsti in arrivo dalla Cina sono atterrati all'aeroporto internazionale di Malpensa. I due voli di Air China in arrivo da Pechino e Shangai e quello della Cathay Pacific erano gli ultimi tre voli in 'schedule' provenienti dal paese in cui si è diffuso il corona virus autorizzati ad atterrare dopo la chiusura del traffico aereo da e per la Cina.(ANSA).