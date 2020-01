Ufficiale, Saelemaekers in prestito al Milan

(ANSA) - MILANO, 31 GEN - Alexis Saelemaekers è ufficialmente un giocatore del Milan. Il centrocampista arriva in prestito dall'Anderlecht, come confermato dal sito del club rossonero: "Il Milan comunica di aver acquisito a titolo temporaneo, con diritto d'opzione per l'acquisizione definitiva, dall'Anderlecht le prestazioni sportive del calciatore Alexis Saelemaekers. Il centrocampista belga ha firmato un contratto con il Club rossonero fino al 30 giugno 2020". Saelemaekers sarà a disposizione di Stefano Pioli nella giornata di domani per allenarsi con i compagni e sarà presentato martedì 4 febbraio.

Ha scelto il numero 56. (ANSA).