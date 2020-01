Ue: Ciocca,eliminano anche colore bianco

(ANSA) - MILANO, 31 GEN - "La tutela della salute deve essere sempre al primo posto, ma è fondamentale che tutte le decisioni prese a livello europeo per tutelarla siano sostenute da evidenze scientifiche". Lo afferma l'europarlamentare della Lega, Angelo Ciocca, sulla proposta della Ue di classificare il biossido di titanio tra le sostanze cancerogene di categoria 2.

"Il biossido di titanio - sottolinea il pavese Ciocca - è un agente sbiancante usato in svariati ambiti dai cosmetici, dentifricio e creme solari, fino a imballaggi e vernici. E' un additivo alimentare o pigmento usato per ottenere il colore bianco. Al momento non esistono prove scientifiche convincenti di un rischio per la salute umana. Le Nazioni Unite non lo annoverano tra le sostanze cancerogene e lo studio che ne vorrebbe dimostrare la pericolosità è stato condotto su un campione di ratti esposti per pochissimo tempo ad una altissima concentrazione di questa sostanza".