Trenord: dal 3/2 il primo Caravaggio

(ANSA) - MILANO, 31 GEN - Da lunedì 3 febbraio il primo nuovo treno di Trenord 'Caravaggio' entrerà in servizio sulla linea S11 Rho-Milano-Monza-Como. La prima corsa del convoglio partirà alle 6.43 da Rho in direzione Como S. Giovanni, "segnando il passo iniziale di un percorso che porterà progressivamente sui binari lombardi 176 nuovi treni e realizzati secondo i più elevati criteri di sostenibilità, sia nei materiali che negli impianti". Circolando in una composizione di 5 carrozze con oltre 600 posti a sedere, "Caravaggio - scrive Trenord - offrirà ai passeggeri un ambiente di viaggio confortevole, grazie a sistemi di climatizzazione autoregolati e di illuminazione LED, prese elettriche e USB utili per la ricarica dei dispositivi mobili, e accessibile. Il convoglio è dotato di soluzioni audio e video per l'informazione a bordo e di 50 telecamere per la videosorveglianza. Entro aprile saranno 5 i nuovi treni Caravaggio in circolazione sulla S11; sostituendo i convogli, mezzi ristrutturati che risalgono agli anni '70.