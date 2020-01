Torna Affordable Art Milano 7-9/2

(ANSA) - MILANO, 31 GEN - Affordable Art Fair Milano, la fiera che gli esperti del settore ritengono abbia rivoluzionato il modo di collezionare arte contemporanea in tutto il mondo, torna negli spazi di Superstudio Più, in via Tortona, dal 7 al 9 febbraio, con apertura al pubblico dalle 11 alle 21. In 4.000 metri quadrati 85 gallerie, italiane e internazionali, ospiteranno oltre 1.000 opere d'arte di artisti emergenti e affermate tutte vendute sotto i 7.500 euro.

Fra i tanti giovani saranno esposti i quadri di Angelica De Rosa, allo stand H5, nella Eye Contemporary Art Gallery di Hong Kong insieme alle opere di Giuliano Cataldo Giancotti e Lorenzo Zuccato. De Rosa, 29 anni, nata e residente a Segrate (Milano), studi rigorosi all'Accademia di Belle Arti di Brera, concepisce l'opera d'arte come immagine evocativa che, tramite il ricercato dialogo tra forme, linee e colori, stimola nello sguardo dello spettatore il delinearsi di uno spazio mentale con richiami ad una dimensione talvolta paesaggistica, talvolta onirica.